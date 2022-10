Sécurité. 30 policiers supplémentaires arrivent à Rouen et Elbeuf, en Seine-Maritime

Trente nouveaux policiers vont être affectés à la circonscription de sécurité publique de Rouen - Elbeuf (Seine-Maritime), annonce ce vendredi matin la préfecture dans un communiqué.



Ces gardiens de la paix du corps d'encadrement et d'application sont issus de la 265ème promotion. Ils prendront leurs fonctions lundi 31 octobre, à l'issue d'une cérémonie prévue en fin de matinée dans la cours d'honneur de l'hôtel de police de Rouen, siège de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP).



Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé l'arrivée en Seine-Maritime de soixante fonctionnaires supplémentaires à Rouen et Elbeuf.



Comme le rappelle le préfet du département, Pierre-André Durand, 30 policiers ont déjà été affectés cette année, au printemps et à l’été. « Ils contribuent d'ores et déjà à renforcer, sur le terrain, la sécurité des habitants de la métropole rouennaise ».