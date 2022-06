Sébastien Lecornu présidera le 6 juin les cérémonies du Débarquement en Normandie

Sébastien Lecornu, nouveau ministre des Armées (et par ailleurs président du Conseil départemental de l’Eure), se rendra dans le Calvados lundi 6 juin à l’occasion de la commémoration du Débarquement allié en Normandie à Bernières-sur-mer, en présence des représentants des pays engagés dans la bataille de Normandie.



En amont de cette cérémonie, Sébastien Lecornu assistera à la cérémonie de tradition de l’Ecole des fusiliers marins sur la plage de Ouistreham : après les honneurs au drapeau et la revue des troupes, il remettra les fourragères, les décorations et les bérets verts à la promotion 2022.