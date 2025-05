Sanef démonte les auvents des péages d’Incarville : circulation coupée plusieurs nuits sur l’A154 et l’A13

Les automobilistes circulant entre Évreux et Rouen devront s’armer de patience ou emprunter les itinéraires de déviation : Sanef va procéder à la dépose des auvents des barrières de péage d’Incarville (Eure), à l’échangeur entre l’A13 et l’A154. Cette opération, rendue nécessaire par la transformation de l’axe Paris Normandie en péage sans barrière, entraînera la fermeture de plusieurs bretelles d’accès.



Pour limiter l’impact sur la circulation, les travaux seront réalisés uniquement de nuit, entre 20h et 6h, durant deux périodes distinctes : du lundi 19 au mercredi 21 mai, puis du lundi 26 au mercredi 28 mai 2025.