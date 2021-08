Saint-Étienne-du-Rouvray : un jeune à scooter grièvement blessé dans une collision

Un accident grave de la circulation s’est produit ce vendredi soir vers 19h15, rue Paul-Langevin à Saint Etienne-du-Rouvray. Il a impliqué, dans un face-à-face, un véhicule de tourisme et un scooter.



Le pilote du scooter, un adolescent de 14 ans, a été blessé grièvement dans le choc. Il a été transporté médicalisé par le SMUR, en urgence absolue, au CHU de Rouen où il a été admis dans le service des urgences pédiatriques.



Son pronostic vital ne serait pas engagé, selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



L’intervention a mobilisé dix sapeurs-pompiers et deux engins de secours.



La police a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances de l’accident.