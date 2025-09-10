Connectez-vous S'inscrire




Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur grièvement blessé dans une collision entre une camionnette et un poids lourd


L'accident s'est produit ce mercredi matin sur le boulevard industriel. Le conducteur de la camionnette, grièvement blessé, a été désincarcéré puis transporté au CHU de Rouen.



Mercredi 10 Septembre 2025 - 13:07



Le conducteur de la camionnette qui a percuté l'arrière d'un camion a dû être desincarcéré par les sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
Le conducteur de la camionnette qui a percuté l'arrière d'un camion a dû être desincarcéré par les sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
Un grave accident de la circulation s’est produit ce mercredi matin, vers 8h20, sur le boulevard industriel à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), à hauteur de la société Normandie Diesel, dans le sens rond-point des Vaches (où des manifestants étaient rassemblés) vers Rouen.

Incarcéré dans sa camionnette

Une camionnette est entrée en collision par l’arrière avec un poids lourd. Le conducteur de la camionnette, incarcéré dans son véhicule, a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers avant d’être transporté en urgence absolue au CHU de Rouen. Le chauffeur du poids lourd, indemne, a été laissé sur place.

Au total, 29 sapeurs-pompiers et neuf engins, dont une équipe spécialisée en sauvetage-déblaiement (USAR), ont été mobilisés pour sécuriser les lieux, porter assistance aux victimes et assurer le balisage de la zone.

La police, présente sur place, s'est chargée de sécuriser les lieux de l'accident et l'intervention des secours. Une enquête a été ouverte. 




Mots clés : accident, faits divers, police, pompiers, Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime




L'info en continu

Un bus scolaire et une voiture se percutent à Gancourt-Saint-Étienne : aucune victime n'est à déplorer

10/09/2025

Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur grièvement blessé dans une collision entre une camionnette et un poids lourd

10/09/2025

Yvelines : un homme interpellé à Versailles pour vol et port d’arme

10/09/2025

Yvelines. Vol par effraction à Croissy-sur-Seine : un adolescent interpellé

10/09/2025

Mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre : perturbations attendues sur le réseau Nomad Car en Normandie

09/09/2025

RN12 : travaux de nuit à La-Madeleine-de-Nonancourt du 10 au 12 septembre

09/09/2025

Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées

09/09/2025

RN338 : fermetures nocturnes pendant une semaine pour les travaux du pont Flaubert à Rouen

09/09/2025

L’Estival 2025 : la chanson francophone en fête à l’ouest parisien du 19 septembre au 5 octobre

09/09/2025

Yvelines : deux hommes interpellés après un vol avec violences près de la gare à Conflans-Sainte-Honorine

09/09/2025

Le Havre : une quadragénaire interceptée au volant avec plus de 2 g d'alcool dans le sang et sans assurance

09/09/2025

Trois accidents ce lundi en Seine-Maritime : un adolescent, deux enfants et un septuagénaire blessés

09/09/2025

Un accident mortel en gare de Pont-de-l’Arche perturbe le trafic des trains sur la ligne Paris -Rouen - Le Havre

09/09/2025

Yvelines. Interpellé sur l’A13 au volant d’un véhicule volé, il écope de 18 mois de prison ferme

08/09/2025

Normand’e-Santé victime d’une cyberattaque : des données d’identité de patients compromises, pas de dossiers médicaux

08/09/2025

Nouveau schéma national des violences urbaines : la CCIJP alerte sur une menace pour la liberté de la presse

08/09/2025

Rouen : poursuivi par la police, un conducteur sans permis provoque un violent accident sur les quais

08/09/2025

Eure : une conductrice grièvement blessée après avoir percuté un mur à Burey

08/09/2025

Rouen accueille le bus itinérant de la campagne nationale #FaitesDesParents

08/09/2025

Seine-Maritime : collision entre un camion de pompiers et une voiture à Bolbec, deux enfants hospitalisés par précaution

08/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Yvelines : un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme de 40 ans à Versailles

05/09/2025 -

Rouen : poursuivi par la police, un conducteur sans permis provoque un violent accident sur les quais

08/09/2025 -

Eure : le conducteur d’un utilitaire tué dans une violente collision frontale avec un poids-lourd à Martainville

05/09/2025 -

Seine-Maritime : tentative de départ de migrants déjouée sur le littoral du pays de Caux

06/09/2025 -

Voiture en feu, conducteur incarcéré.. : quatre blessés dans un spectaculaire accident quai de la Bourse à Rouen

06/09/2025 -

A131 : trois jours de perturbations entre Tancarville et Le Havre pour sonder un affaissement de chaussée

04/09/2025 -

Eure : un motard grièvement blessé dans une collision avec une voiture à Saint-Pierre-du-Val

06/09/2025 -

Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées

09/09/2025 -

Eure. Leur voiture fait des tonneaux : deux jeunes blessés, dont un grièvement, cette nuit à Piseux

07/09/2025 -

Un accident mortel en gare de Pont-de-l’Arche perturbe le trafic des trains sur la ligne Paris -Rouen - Le Havre

09/09/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen