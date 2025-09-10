Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur grièvement blessé dans une collision entre une camionnette et un poids lourd

Le conducteur de la camionnette qui a percuté l'arrière d'un camion a dû être desincarcéré par les sapeurs-pompiers - Illustration Adobe Stock
Un grave accident de la circulation s’est produit ce mercredi matin, vers 8h20, sur le boulevard industriel à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), à hauteur de la société Normandie Diesel, dans le sens rond-point des Vaches (où des manifestants étaient rassemblés) vers Rouen.
Incarcéré dans sa camionnette
Une camionnette est entrée en collision par l’arrière avec un poids lourd. Le conducteur de la camionnette, incarcéré dans son véhicule, a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers avant d’être transporté en urgence absolue au CHU de Rouen. Le chauffeur du poids lourd, indemne, a été laissé sur place.
Au total, 29 sapeurs-pompiers et neuf engins, dont une équipe spécialisée en sauvetage-déblaiement (USAR), ont été mobilisés pour sécuriser les lieux, porter assistance aux victimes et assurer le balisage de la zone.
La police, présente sur place, s'est chargée de sécuriser les lieux de l'accident et l'intervention des secours. Une enquête a été ouverte.
