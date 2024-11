Routes glissantes, transports scolaires interdits : l'Eure et la Seine-Maritime sous la neige

Aux premières heures de la matinée, Bison Futé faisant état de routes glissantes et de "conditions de conduite délicate". Il en était ainsi sur la N12 entre La Madeleine-de-Nonancourt et Armentières-sur-Avre,, la N13 entre la Villeneuve-en-Chevrie et Fauville, la N154 entre Vieil Évreux et Acquigny dans les deux sens, ainsi que sur l'autoroute A28 de Saint-Germain-la-Campagne à Courbépine.