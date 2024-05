Rouen : une équipe de roulottiers interpellée en fragrant délit par la brigade anticriminalité

Le témoin prévient la police et fournit un signalement précis des suspects. Alerté par radio, un équipage de la brigade anticriminalité se lance à leur recherche. Trois hommes correspondant au signalement sont alors contrôlés rue du Renard. Sur eux, les policiers retrouvent les objets du délit : l'un d'eux, un SDF de 61 ans, détient la doudoune dérobée, d'un brise-vitre et d'un couteau.



Un autre, âgé de 25 ans et logé dans un foyer à Sotteville-lès-Rouen, est trouvé en possession d'une enceinte JBL et de divers objets volés dans le véhicule. Enfin, un couteau et une lampe torche sont découverts sur le troisième, âgé de 21 ans et originaire de Rouen.



Le trio a été interpellé pour vol à la roulotte précédé de dégradations. Ils ont été placés en garde à vue.