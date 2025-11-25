Rouen : un trafiquant interpellé à l’issue d’une surveillance, 40 g de cocaïne saisis

Le 19 novembre, à 6h, les policiers interviennent rue Marie-Curie à Rouen. Le suspect, né en 1990, est arrêté sans incident. Déjà connu des services pour conduite sans permis, il fait l’objet d’une perquisition à son domicile : 40 grammes de cocaïne sont découverts, ainsi que des éléments étayant l’activité de revente.



Placé en garde à vue puis déféré le 21 novembre, il est jugé en comparution immédiate. Le tribunal le condamne à 18 mois d’emprisonnement, dont 9 mois fermes, pour trafic de stupéfiants.

