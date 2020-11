Rouen : un jeune homme interpellé pour détention de stupéfiants et mise en circulation de fausse monnaie

Lors de son audition, le mis en cause a affirmé que les stupéfiants appartenaient à une connaissance, dont il ne se souvient pas du nom curieusement. Une procédure a été dressée à son encontre pour détention, acquisition et transport de produits stupéfiants et mise en circulation de fausse monnaie. Remis en liberté, il s'est vu remettre une convocation pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (plaider-coupable) pour le 15 février 2021.



Le magistrat du parquet a ordonné la destruction de la drogue et des billets contrefaits saisis.