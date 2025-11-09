Rouen : un homme gravement brûlé dans l’incendie d’un matelas

Un feu de matelas s’est déclaré ce dimanche matin dans un appartement situé avenue de Caen, à Rouen, dans un immeuble d’un étage avec combles. À l’arrivée des secours, l’incendie était éteint.
Un quinquagénaire transporté en urgence au CHU
Un homme de 55 ans, grièvement brûlé, a été pris en charge par le SMUR et transporté médicalisé vers le CHU de Rouen. Un second homme, âgé de 60 ans, a pu rester sur place après évaluation par les secours.
Treize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés sur cette intervention. Une enquête ouverte par les services de police est en cours pour déterminer l’origine du feu.
