Rouen : un exhibitionniste neutralisé par des jeunes jusqu'à l'arrivée de la police

Les victimes ont pris la fuite en direction de l'immeuble dit "la banane", mais l'exhibitionniste les a suivies. Des jeunes du quartier, alertés par les deux femmes, ont neutralisé l'individu et maintenu sur place jusqu'à l'arrivée de la police.



Le mis en cause, âgé de 31 ans et sans domicile fixe, a été interpellé et emmené à l'hôtel de police, rue Brisout-de-Barneville. Il a été contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 1,30 grammes dans le sang, avant d'être placé en garde à vue pour exhibition sexuelle. L'homme présentait quelques ecchymoses sur le visage, au moment de son interpellation par les policiers.