Rouen : un chauffard rattrapé par la police après un refus d'obtempérer

Le conducteur n'entend pas visiblement obtempérer. Il accélère, bifurque vers la rue de la Motte, coupe la route à un poids-lourd sur le rond-point de la Motte, puis percute une Renault Arkana avant de continuer sa route. Le fuyard s'engage ensuite dans dans une contre allée et sur un parking face au stade Jean-Mermoz où, là, il emboutit une Alfa Roméo. Dans l'accident, la Clio s'immobile, les policiers bondissent et interpellent le conducteur.



Le chauffard est un jeune homme de 26 ans, originaire de Sotteville-lès-Rouen. Les vérifications permettent d'établir qu'il conduit malgré la suspension de permis. La carte grise du véhicule est toujours au nom de l'ancien propriétaire et le contrôle technique est périmé.



Outre ces infractions, le chauffard, placé en garde à vue, devra répondre par ailleurs de refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui. So n véhicule a été placé en fourrière.