Rouen : trois mineurs interceptés à bord d’une Mercedes conduite sans permis

Cette nuit de lundi à mardi, vers 2h du matin, une patrouille de police a intercepté une Mercedes roulant à vive allure rue François-Couperin sur les Hauts-de-Rouen. À bord du véhicule : trois jeunes mineurs, dont le conducteur âgé de 17 ans, qui a déclaré spontanément ne pas détenir le permis de conduire.



En consultant le système national des permis de conduire (SNPC), les policiers ont pu établir que le jeune homme n’avait fait aucune démarche pour passer son permis.