Rouen : trois mineurs interceptés à bord d’une Mercedes conduite sans permis


Des adolescents ont été contrôlés cette nuit à Rouen à bord d’une Mercedes lancée à vive allure. Le jeune homme qui conduisait n'était pas titulaire du permis.



Mardi 21 Octobre 2025 - 11:46


Le jeune homme conduisait sans être titulaire du permis - Illustration Adobe Stock
Cette nuit de lundi à mardi, vers 2h du matin, une patrouille de police a intercepté une Mercedes roulant à vive allure rue François-Couperin sur les Hauts-de-Rouen. À bord du véhicule : trois jeunes mineurs, dont le conducteur âgé de 17 ans, qui a déclaré spontanément ne pas détenir le permis de conduire.

En consultant le système national des permis de conduire (SNPC), les policiers ont pu établir que le jeune homme n’avait fait aucune démarche pour passer son permis. 

Un passager sous le coup d’une fiche de recherche

A bord du  véhicule, appartenant à une entreprise, deux autres adolescents âgés de 16 et 17 ans ont été contrôlés. Il s'est avéré que e plus âgé, également domicilié à Rouen, faisait l’objet d’une fiche de recherche comportant une interdiction de quitter le territoire.

Tous trois ont été confiés à un adulte responsable. Le véhicule a été placé en fourrière, et les mineurs seront convoqués ultérieurement pour répondre des infractions constatées.




