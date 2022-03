Rouen : trahis par leur torche électrique, deux cambrioleurs sont interpellés en flagrant délit

Postés discrètement à proximité, les policiers ont remarqué à leur tour des faisceaux lumineux qui se déplaçaient dans la maison. Ils ont alors sommé les cambrioleurs de sortir par où ils étaient entrer, à savoir la fenêtre. Deux individus se sont alors présentés et ont été interpellés.



Sur l'un d'eux, âgé de 17 ans, les policiers ont découvert un couteau, un tournevis et un pied de biche. Le second, âgé de 16 ans, était en possession d'un poing américain. Tous deux, de nationalité algérienne, ont déclaré être sans domicile fixe à Rouen. Conduits à l'hôtel de police pour vérifications de leur âge exact, ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.