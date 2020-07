Rouen : six personnes en garde à vue après une rixe qui a fait au moins un blessé

La présence de traces de sang sur le trottoir, rue Malouet, devant l'agence régionale de santé (ARS) laisse penser que l'un des individus impliqués a été blessé, mais on ignore, dans l'immédiat, dans quelles conditions et avec quelle arme. La police technique et scientifique a procédé dans l'après-midi à des constatations et relevés de traces et indices.



L'audition des six personnes en garde à vue devrait permettre d'établir quelle a été la participation de chacun dans cette rixe.



