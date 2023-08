Rouen : sans permis, un chauffard "stoppé" à un feu rouge après une course-poursuite

Pris en chasse par les forces de l'ordre, le chauffard n'a pas été impressionné semble-t-il par l'avertisseur sonore et le gyrophare bleu : il a continué sa route sans tenir compte des injonctions policières. Après un petit périple par la place Saint-Clément, la rue Louis Poterat (où il a grillé un stop) il bifurque vers la rue Emile Masqueray et se rtetouve rue Alexandre Barrabé. Là, arrêté à un feu rouge, il est finalement interpellé par la BAC sans opposer de résistance, à 20h20.



L'automobiliste âgé de 22 ans et domicilié au Petit-Quevilly n'est pas titulaire du permis de conduire. Il a été placé en garde à vue pour défaut de permis, refus d'obtempérer et quelques autres infractions au code de la route.