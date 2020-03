Rouen : repérés par un voisin dans des locaux commerciaux deux cambrioleurs sont arrêtés par la police

Prévenu par le riverain, l’hôtel de police a dépêché une patrouille qui en arrivant sur les lieux a tout de suite repéré un homme qui semblait faire le guet. Il est immédiatement interpellé.



Les policiers remarquant alors qu’une fenêtre a été arrachée de ses gonds, aperçoivent dans le même temps la présence d’un individu à l’intérieur qui lui aussi est appréhendé en flagrant délit.



Les deux cambrioleurs, âgés de 26 ans (le guetteur) et 42 ans et hébergés dans un foyer qui accueille des migrants à Rouen ont été placés en garde à vue pour tentative de vol par effraction en réunion.



Ils ont par ailleurs été verbalisés de 135€ chacun pour non respect du confinement.