Rouen : refoulés d’une boîte de nuit, ils reviennent avec une carabine et menacent les videurs

A l’arrivée des forces de l’ordre, le véhicule des auteurs a pris la fuite en direction de la place Saint-Paul où il sera finalement intercepté sans difficulté. Le conducteur et le passager sont interpellés après la découverte sur la banquette arrière de la fameuse carabine qui est chargée.



Les deux hommes, âgés de 40 ans et originaire de Rouen (conducteur) et de 37 ans de Sotteville-lès-Rouen, ont été emmenés à l’hôtel de police pour être entendus. Tous deux étaient alcoolisés.