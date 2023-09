Rouen : qui conduisait la voiture qui a renversé une femme rue de la République ? Deux hommes en garde à vue

Le signalement de la voiture en cause a été rapidement diffusé, ce qui a permis à un équipage de la police municipale de le repérer avenue Jean-Rondeaux, sur la rive gauche. Au moment d'être intercepté, le chauffard a alors heurté le véhicule de police avant de passer le volant à son passager non titulaire du permis de conduire.



Dans le doute, les deux hommes, dont le conducteur présumé, âgé de 26 ans et originaire de Saint-Ouen-du-Tilleul, ont été interpellés et remis à la police nationale. Les deux autres passagers ont quant à eux été auditionnés en qualité de témoins et laissés libres.