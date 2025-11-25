Rouen : quatre migrants irakiens découverts parmi les fleurs dans un camion frigorifique

Arrivés sur place, les policiers ont croisé un conducteur de semi-remorque hollandais transportant des fleurs. L’homme a expliqué avoir entendu des bruits anormaux provenant de l’intérieur de sa remorque frigorifique. Les forces de l’ordre ont procèdé alors à son ouverture.



A l'intérieur, quatre hommes ont été retrouvés. Ils ont déclaré être nés en 2001, 1994, 1997 et 1998. En bonne santé apparente, ils ont indiqué être montés à bord du camion lors d’un arrêt sur une aire d’autoroute, dans l’espoir de rejoindre le Royaume-Uni.



Leur trajet s’est finalement interrompu à Rouen. Les quatre migrants ont été conduits dans les locaux de la police et placés en retenue administrative pour vérification de leur situation.