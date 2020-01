Rouen : l’auteur de 14 vols à la roulotte est interpellé en venant déposer plainte à l’hôtel de police

L’homme recherché est enfin identifié. Reste à l’interpeller. On en arrive donc à ce lundi 20 janvier où il se présente à l’hôtel de police affirmant vouloir déposer plainte contre le vigile qui a tenté de l’interpeller deux jours plus tôt.



C’est finalement lui qui se retrouve en garde à vue pour vols, recel de vols, dégradations et violences volontaires (sur le vigile). Entendu durant 24 heures, le suspect a nié les faits dont on l’accuse.



Déféré au parquet de Rouen pour être jugé en comparution immédiate, son procès a finalement été renvoyé au 20 février prochain. Dans l’attente, le juge des libertés et de la détention l’a envoyé en détention provisoire.