Rouen : l’appel à témoins a permis de retrouver Malvina, 16 ans

Dans l’appel à témoin diffusé ce midi par la olive, Malvina est décrite comme de type européen, de corpulence normale, mesurant 1,63 m. Elle a les cheveux bruns et longs et les yeux verts.

Le jour de sa disparition, elle portait un débardeur noir, un ensemble veste et pantalon bleus.

Les enquêteurs précisaient que l’adolescente présente des scarifications sur le bras gauche et porte des piercings aux oreilles. Elle avait été aperçue à plusieurs reprises dans le quartier Saint-Sever, rive gauche de Rouen.