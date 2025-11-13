Rouen : l’appel à témoins a permis de retrouver Malvina, 16 ans

L’hôtel de police a annoncé en fin de journée que l’adolescente avait été retrouvée saine et sauve - illustration
Depuis plusieurs jours, les enquêteurs de l’hôtel de police de Rouen multipliaient les vérifications pour tenter de localiser la jeune fille. Ils invitaient toute personne disposant d’un renseignement, même minime, à se manifester rapidement.
#FinAvisDeRecherche | Bonne nouvelle !
Grâce à votre mobilisation incroyable, la jeune Malvina a été retrouvée saine et sauve 🙏💖
Un immense MERCI à chacun d’entre vous pour vos partages, vos messages et votre solidarité.
Ensemble, on est plus forts 💪✨
— Police nationale 76 (@PoliceNat76) November 13, 2025
Une adolescente de 16 ans, cheveux bruns et longs
Dans l’appel à témoin diffusé ce midi par la olive, Malvina est décrite comme de type européen, de corpulence normale, mesurant 1,63 m. Elle a les cheveux bruns et longs et les yeux verts.
Le jour de sa disparition, elle portait un débardeur noir, un ensemble veste et pantalon bleus.
Les enquêteurs précisaient que l’adolescente présente des scarifications sur le bras gauche et porte des piercings aux oreilles. Elle avait été aperçue à plusieurs reprises dans le quartier Saint-Sever, rive gauche de Rouen.
