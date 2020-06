Rouen : ivre au volant, il est intercepté à la sortie d’un bar avec sa fillette de 4 ans

Ce sont précisément des clients de ce même bistrot qui ont appelé la police, après avoir tenté d’empêcher le père de famille de prendre le volant compte tenu de son état. A l’arrivée de Police secours, l’homme s’apprêtait à sortir du parking. Interrogé, il a reconnu avoir bu et a précisé que l’enfant assise à la place passager était sa fille âgée de 4 ans.



Controlé positif à l’éthylotest, puis à l’éthylomètre qui a affiché un taux de 0,69 mg par litre d’air expiré (soit 1,38 g dans le sang), il a été interpellé et emmené à l’hôtel de police où il a été placé en cellule de dégrisement. La fillette quant à elle a été remise à sa mère.



L’enquête a été confiée à la brigade des accidents et délits routiers (Badr).