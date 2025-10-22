Rouen : interpellation de trois individus dans une voiture volée

Les trois occupants de la Citroën ont été appréhendés en douceur. Le conducteur, 19 ans, est domicilié à Notre-Dame-de-Bondeville, les deux passagers âgés de 21 ans, domiciliés à Déville-lès-Rouen.

Les vérifications ont permis de confirmer que le véhicule était volé. Le conducteur, également sans permis, a été placé en garde à vue ainsi que les deux passagers pour recel de vol.