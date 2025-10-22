Connectez-vous S'inscrire





Rouen : interpellation de trois individus dans une voiture volée


Trois jeunes originaires de l’agglomération rouennaise ont été interpellés à bord d’une voiture volé et a l’origine d’un refus d’obtempérer. Ils ont été placés en garde à vue pour recel de vol.



Mercredi 22 Octobre 2025 - 14:21


Illustration DGPN
Des policiers en civil de la BAC (brigade anticriminalité) ont repéré dans la nuit de ce mercredi vers 2 heures du matin, rue de Gramont à Rouen, une Citroën C2 noire dont l’immatriculation correspondait à un véhicule volé et signalé pour un refus d’obtempérer le 13 octobre. 

Le conducteur, respectueux du code de la route, a été discrètement suivi jusqu’au boulevard de l’Europe. Là, le véhicule suspect a été pris en tenaille par trois équipages de police qui ont procédé à une interception coordonnée.
 

Le conducteur n’avait pas de permis

Les trois occupants de la Citroën ont été appréhendés en douceur. Le conducteur, 19 ans, est domicilié à Notre-Dame-de-Bondeville, les deux passagers âgés de 21 ans, domiciliés à Déville-lès-Rouen.

Les vérifications ont permis de confirmer que le véhicule était volé. Le conducteur, également sans permis, a été placé en garde à vue ainsi que les deux passagers pour recel de vol.
 




