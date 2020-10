Rouen : ils tentent de dérober le téléphone portable d'un jeune homme sous les yeux des policiers

Des policiers en patrouille sur l'avenue du Mont-Riboudet, à Rouen (Seine-Maritime), ont assisté en direct à une agression, ce mardi 6 octobre à 18h40. Deux des quatre auteurs ont été interpellés, après avoir tenté de prendre la fuite.



Un équipage de la brigade anticriminalité circulait à bord d'une voiture banalisée. Au même moment, l'attention des fonctionnaires en civil est attirée par trois individus qui s'en prennent à un jeune homme : ils tentent de le frapper à coup de pied et de poing. Les forces de l'ordre se précipitent et mettent en fuite les agresseurs. Une course-poursuite à pied s'engage et deux d'entre eux, sont interpellés au niveau de la rue Le Nôtre. L'un des suspects est âgé de 20 ans, l'autre de 14 ans.