Rouen : ils s’affrontent à coups de brique et de couteau au sujet d’un hamster en cage

A l’origine de ces violences, l’histoire d’une cage contenant un hamster qui a été jetée au sol par le plus âgé. Un geste qui a déclenché les foudres du plus jeune.



Des coups ont été échangés entre les deux hommes : celui de 38 ans a porté un coup de couteau à l’abdomen de l’aîné, lequel a répondu en le frappant au visage avec une brique.



Les deux protagonistes ont été interpellés, l’un dans le garage de la résidence, le second au premier étage du foyer.



La victime du coup de couteau dont les jours ne sont pas en danger, a été conduit par les sapeurs-pompiers au CHU de Rouen.