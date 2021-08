Rouen : il balance un morceau de résine de cannabis par-dessus l’enceinte de la prison

En surveillance dans le secteur de la maison d’arrêt Bonne Nouvelle à Rouen, dimanche vers 14 heures des policiers ont remarqué, rue Laurent, un individu en train de parachuter un objet par-dessus le mur d’enceinte de la prison.



Poursuivi par un équipage de la brigade anticriminalité, le suspect a été rattrapé et interpellé avenue Jean-Rondeau.il s’agit d’un homme âgé de 35 ans, sans domicile fixe. Le paquet a été récupéré dans la cour de l’établissement : il contenait un morceau de résine de cannabis… et un oignon afin de lester le tout.



Le mis en cause a été placé en en garde à vue pour « remise illicite d’objet à détenu ».