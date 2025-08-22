Connectez-vous S'inscrire

Rouen : à l'aide d'un drone, ils tentent de parachuter des objets interdits dans l'enceinte de la prison


Une jeune femme et deux hommes ont été surpris, dans la nuit de jeudi à vendredi, en train de procéder à des « livraisons » illicites à la maison d’arrêt Bonne Nouvelle de Rouen grâce à un drone.



Vendredi 22 Août 2025 - 12:07



Le drone a été repéré au-dessus de la prison alors qu'il procédait probablement à une "livraison" en pleine nuit - Illustration Pixabay
La tentative de livraison clandestine a été stoppée nette peu avant 2 heures du matin. Alertés par la présence d’un drone survolant la prison Bonne Nouvelle à Rouen, les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont mis en place une surveillance discrète afin de remonter jusqu’au point de décollage de l’appareil.

Suivis à la trace grâce au drone

L’appareil a conduit les forces de l’ordre vers le square Gaillard-Loiselet situé rue de Barcelone, de l'autre côté du boulevard de l'Europe. À leur arrivée, les policiers en civil ont aperçu un individu qui tentait de s’enfuir. L’homme a été rapidement arrêté, en même temps que deux autres suspects soupçonnés d'être des complices : une jeune femme et un autre homme.

Téléphones, cordelette et mortiers saisis

Lors de l’interpellation, la femme, âgée de 23 ans, tenait un téléphone portable et la télécommande servant à piloter le drone. Sur les deux hommes, âgés de 17 et 21 ans, les policiers ont découvert une bobine de cordelette — destinée à parachuter les colis dans l’enceinte de la prison —, des batteries de secours pour drone, deux téléphones conditionnés probablement destinés à des détenus, ainsi qu’un carton rempli de mortiers d’artifice.

Les suspects en garde à vue

Les trois individus ont été placés en garde à vue à l’hôtel de police de Rouen. L’ensemble du matériel a été saisi pour les besoins de l'enquête. Les investigations  se poursuivent pour déterminer l’ampleur du trafic et d’éventuelles complicités à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.



Mots clés : drone, enquête, faits divers, police, prison, Rouen, Seine-Maritime

              


22/08/2025

