Rouen – Le Havre : une opération conjointe pour traquer les produits dangereux et contrefaits


Des magasins contrôlés, des colis saisis et une vigilance réaffirmée : douanes et services de protection des populations ont mené mercredi une opération conjointe à Rouen et au Havre, ciblant commerces et fret express face à l’essor des importations à risque.



Jeudi 13 Novembre 2025 - 18:41


Une soixantaine de manettes de jeux imitées ont été saisies dans des cartons de fret par les douaniers rouennais - Photo d'illustration christianladewig0 Pixabay
Douanes et services de la protection des populations ont mené mercredi, en Seine-Maritime, une vaste opération de contrôle dans plusieurs commerces et dans le fret express. Si les magasins visités étaient en conformité, les douaniers ont intercepté des dizaines de contrefaçons dans les colis à destination de particuliers et de professionnels.

Les contrôles, déclenchés en écho à l’affaire Shein et face à la hausse continue des importations en tous genres, ont visé quatre boutiques de produits érotiques à Rouen et au Havre. Aucun article délictueux n’y a été relevé.

Des contrefaçons saisies dans le fret express

C’est dans les colis arrivant par fret express que les douaniers rouennais ont concentré leurs découvertes : 16 parfums contrefaits, 60 manettes de jeux imitées et une soixantaine d’articles textiles et de chaussures ne respectant pas les normes.

La préfecture rappelle que les services de l’État travaillent quotidiennement à protéger les consommateurs. En Normandie, plus de 400 infractions sont relevées chaque année dans le fret express et postal. Ces derniers mois, les agents ont intercepté des produits dangereux : désherbants toxiques, crèmes blanchissantes, médicaments non homologués, contrefaçons non conformes, articles pyrotechniques.

Conseils pratiques pour éviter les achats risqués

Il est important pour les consommateurs, insiste la préfecture de Seine-Maritime, de s’assurer de la loyauté des produits qu’ils  acquièrent, notamment lors d’achats en ligne, et de se prémunir des dangers associés :

• Médicaments : seuls les pharmaciens sont autorisés à vendre des médicaments en ligne. Sur les sites non officiels, la qualité, la composition et la sécurité ne sont pas garanties.
• Marquage CE : ce sigle doit figurer sur la majorité des produits non alimentaires vendus dans l’Union européenne. Il certifie le respect des normes de qualité et de sécurité. Les consommateurs sont invités à vérifier sa présence et à se méfier des imitations.
 




Mots clés : contrefaçon, controle, douane, Le Havre, Rouen, Seine-Maritime




