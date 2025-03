Rouen-Gambetta : la caserne des sapeurs-pompiers modernisée pour de meilleures conditions de travail

La réhabilitation de la caserne Gambetta a permis d’améliorer significativement les conditions de travail et de repos. Parmi les principales avancées, une meilleure isolation phonique assure un sommeil réparateur, tandis que l’organisation des espaces a été optimisée avec une séparation claire entre le coin nuit, la douche et les rangements.



Les réseaux d’eau ont été entièrement refaits pour une gestion plus efficace, et la caserne est désormais raccordée au réseau de chaleur urbain alimenté par biomasse, réduisant ainsi son empreinte carbone. Enfin, une démarche participative a permis aux pompiers de voter en ligne pour certains choix d’aménagement. Cette modernisation allie confort, fonctionnalité et engagement écologique.