Rouen : 28 personnes évacuées en pleine nuit en raison d’une fuite de gaz

Par précaution, un périmètre de sécurité a été établi et 28 riverains ont été évacués le temps de l’écrasement de la conduite et des reconnaissances destinées à écarter les poches de gaz résiduelles, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis).



Les personnes évacuées ont pu ensuite regagner leur logement, tandis qu’une équipe de GrDF a pris position pour effectuer dans le courant de la nuit la remise en état de la conduite endommagée.



Trois abonnés sont privés de gaz

.