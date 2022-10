Rodéo sauvage sur un parking à Gonfreville-l'Orcher : un jeune homme interpellé par la Bac

Le conducteur, toujours au volant, avait auparavant effectué un run. De la fumée se dégageait du moteur vrombissant et les pneus des roues avant étaient crevées, ce qui n'a pas empêché l'automobiliste de repartir en roulant sur les jantes et de slalomer dangereusement entre les voitures et les curieux rassemblés sur le parking. Il a finalement abandonné le véhicule et s'est enfui en courant.



Rattrapé, le chauffard a été interpellé par les hommes de la Bac. Non sans difficulté, ces derniers étant pris à partie par un groupe d'individus voulant s'opposer à l'interpellation du mis en cause, âgé de 21 ans et originaire de Gonfreville.



Le jeune homme a été placé en garde à vue pour rodéo, mise en danger de la vie d'autrui, rébellion et provocation à la rébellion.