Rodéo sauvage sur l'île Lacroix à Rouen : l'automobiliste intercepté par la police était ivre

Sous les yeux des policiers, attentifs à la scène, l'automobiliste a d'abord fait un demi-tour au frein à main avant de repartir sur les chapeaux de roues vers la patinoire. Circulant à vive allure dans une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h et malgré la présence de nombreux dos d'âne, le chauffard a réitéré les faits en faisant demi-tour dangereux à hauteur de la patinoire et repartir vers le pont Corneille, suivi discrètement (et à distance) par les forces de l'ordre.