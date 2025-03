Rodéo sauvage au Havre : deux jeunes interpellés, leurs motos confisquées

Alertés peu avant 17h30, les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) se sont rendus sur place. À leur arrivée, ils ont constaté que plusieurs familles quittaient le parc, visiblement dérangées par la présence de ces motards perturbateurs.



Repérant deux individus à moto, les forces de l’ordre ont tenté de les interpeller. L’un d’eux, âgé de 19 ans, a été rapidement appréhendé, tandis que le second a pris la fuite. Ce dernier, âgé de 17 ans, a finalement été retrouvé un peu plus tard par un équipage de la brigade canine alors qu’il poussait sa moto en panne. Les fonctionnaires de la BST l’ont formellement identifié.



Les deux jeunes hommes ont été placés en garde à vue, et leurs motos ont été saisies dans le cadre de l’enquête