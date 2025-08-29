Rodéo, course-poursuite et stupéfiants : deux interpellations à Saint-Étienne-du-Rouvray

Le chauffard a fini par être intercepté par la police à l'issue d'une course poursuite - Illustration Adobe Stock
Il est 10h20, ce jeudi 28 août, lorsque la police est alertée qu’une Fiat effectue des allers-retours entre la rue Ampère et la rue Ambroise-Croizat, à Saint-Etienne-du-Rouvrnay. Des ouvriers de chantier confient aux fonctionnaires que le conducteur agit ainsi depuis 9h et semble complètement ivre.
Les policiers se positionnent pour intercepter le véhicule suspect. L’un d’eux descend de la voiture sérigraphiée et utilise un dispositif d’immobilisation (DIVA), devant le refus de l'automobiliste de s'arrêter. Mais la Fiat fonce, roule sur la herse, et continue sa route, malgré la crevaison d'un pneu.
Il s'enfuit à vive allure
Le fuyard s'engage dans la rue Ambroise-Croizat puis la rue Lorraine. À un moment, il tente de percuter le véhicule de police qui essayait de le dépasser rue du Velay. Malgré un pneu crevé, la voiture circule à vive allure, laissant échapper des étincelles alors que la jante touche le bitume.
La couse-poursuite prend fin rue de Champagne, où le conducteur décide enfin de s’arrêter. Les policiers interpellent les deux occupants : un conducteur de 32 ans et un passager de 27 ans. Dans le véhicule, ils trouvent plusieurs bouteilles d’alcool.
Alcool et stupéfiants
Le conducteur reconnaît avoir consommé plusieurs verres d’alcool et du cannabis. Son test salivaire ressort positif au THC. Il a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et conduite sous l'emprise de stupéfiants. Le passager, qui avait sur lui un sachet de stupéfiants, est verbalisé pour détention et usage de drogue. Le véhicule a été mis en fourrière.