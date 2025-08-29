Rodéo, course-poursuite et stupéfiants : deux interpellations à Saint-Étienne-du-Rouvray

Le fuyard s'engage dans la rue Ambroise-Croizat puis la rue Lorraine. À un moment, il tente de percuter le véhicule de police qui essayait de le dépasser rue du Velay. Malgré un pneu crevé, la voiture circule à vive allure, laissant échapper des étincelles alors que la jante touche le bitume.



La couse-poursuite prend fin rue de Champagne, où le conducteur décide enfin de s’arrêter. Les policiers interpellent les deux occupants : un conducteur de 32 ans et un passager de 27 ans. Dans le véhicule, ils trouvent plusieurs bouteilles d’alcool.