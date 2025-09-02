Rixe mortelle devant « La Winery » à Évreux : les circonstances du drame décryptées par l’enquête

Le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin, a tenu à apporter des précisions sur les circonstances dans lesquelles un homme a trouvé la mort et cinq autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement, au cours de la nuit de vendredi à samedi à Evreux.