Une voiture fonce dans la foule à Evreux : un mort et plusieurs blessés devant un bar, trois personnes en garde à vue


Trois personnes sont en garde à vue ce samedi matin dans les locaux de la police à Evreux. Elles sont entendues dans le cadre du drame qui s'est produit ce matin, vers 4 heures, devant un bar de la ville : un automobiliste a foncé en marche arrière sur un groupe de personnes.



Samedi 30 Août 2025 - 10:12



Une enquête a été ouverte par les services de police. Trois personnes seraient en garde à vue ce samedi matin - Illustration DGPN
Un grave incident s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi devant un bar de nuit le Winery situé sur l'avenue Winston Churchill, à Évreux (Eure). Une bagarre a dégénéré, entraînant un mouvement de foule au cours duquel un véhicule a percuté « délibérément » plusieurs personnes.

Le bilan provisoire fait état d’un décès, un homme d’une trentaine d’années, et de cinq blessés. Les victimes, que des hommes, sont âgées entre 31 et 58 ans. Toutes ont été transportées au centre hospitalier Seine-Eure. 

Solidarité avec les victimes

Dans un communiqué publié ce samedi matin, le maire d’Évreux, Guy Legrand, s’est dit « profondément touché » par ce drame.
« Une bagarre a éclaté, provoquant un mouvement de foule, et un véhicule a alors percuté plusieurs personnes. Le bilan provisoire fait état d’un décès, de deux blessés en urgence absolue et de trois blessés en urgence relative », a-t-il indiqué.

L’élu a tenu à exprimer « toute son émotion et sa profonde solidarité envers les victimes, leurs familles et leurs proches ».
Il a également salué « la réactivité des forces de l’ordre et des secours, immédiatement mobilisés pour sécuriser la zone et prendre en charge les blessés ».

Une enquête en cours

La situation est désormais revenue au calme, a précisé le maire, qui reste « en lien permanent avec les services de l’État et les forces de sécurité afin que toute la lumière soit faite ».

Des investigations sont en cours afin d’établir les circonstances exactes de ce drame. Selon le parquet, trois personnes plus ou moins impliquées dans ce drame ont été placées en garde à vue à l'hôtel de police d'Evreux et sont actuellement entendues par les enquêteurs. 

Plus d'infos à venir sur infonormandie





Mots clés : enquête, Eure, Evreux, faits divers, police

              


