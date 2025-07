Retours de week-end : ralentissements sur l'A13 vers Paris ce lundi soir dans l'Eure et les Yvelines

Avec plus de 22 km de ralentissements cumulés sur l’A13 en direction de Paris, Bison Futé invite les automobilistes à adapter leur conduite, anticiper les temps de trajet rallongés et, si possible, emprunter des itinéraires alternatifs. Les pauses régulières restent essentielles en cas de longs trajets, notamment en ce week-end prolongé de la Fête nationale.