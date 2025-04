Reggae en fusion : Sir Samuel, Volodia et Scars en mode soundsystem au Silo à Verneuil d’Avre et d’Iton

Le Silo, à Verneuil d’Avre et d’Iton (Eure) s’apprête à vivre une soirée exceptionnelle. Le 23 mai prochain, dès 20h30, Sir Samuel, Volodia et Scars uniront leurs forces pour un concert unique en mode soundsystem, emmenés par le talentueux Selecta Antwan. Une configuration qui promet une énergie brute et une ambiance surchauffée pour les amateurs de reggae, de hip-hop et de dancehall.



• Sir Samuel, l’âme du Saïan Supa Crew



Connu pour avoir marqué l’histoire du hip-hop français avec le Saïan Supa Crew, Sir Samuel poursuit une carrière solo riche et éclectique. Depuis 2005, il enchaîne les projets qui mêlent reggae, dancehall, hip-hop et sonorités afro-caribéennes. Véritable showman, il continue de faire vibrer les scènes du monde entier avec ses textes affutés et son énergie contagieuse.



• Volodia, entre introspection et flow



Ancien membre de Phases Cachées, Volodia trace aujourd’hui un chemin singulier dans le paysage reggae francophone. Il jongle habilement entre reggae, hip-hop et pop, comme en témoigne son dernier album L’Épopée (2024), autoproduit et empreint de poésie. Sur scène, il séduit par son authenticité et sa capacité à embarquer le public.



• Scars, la révélation devenue incontournable



Depuis Plus Aucun Doute en 2015, Scars a imposé sa voix et son style sur les scènes reggae/dancehall. Avec plus de 300 concerts à son actif, il partage souvent la scène avec Selecta Antwan, formant un duo explosif qui enflamme les festivals. Sa collaboration avec Jahneration sur son troisième album a marqué une nouvelle étape dans sa carrière.



⸻

Infos pratiques :

• Date : Vendredi 23 mai 2025

• Heure : Ouverture des portes à 20h30

• Lieu : Le Silo – Verneuil d’Avre et d’Iton

• Tarifs : 12 € / 7 € (tarif réduit : -18 ans, étudiants, adhérents, demandeurs d’emploi)