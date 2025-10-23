Refus d’obtempérer et interpellation musclée à Cléon : un conducteur de 47 ans en garde à vue

À Cléon, un conducteur de 47 ans a pris la fuite lors d’un contrôle de police. Il a dû abandonner son véhicule après avoir percuté un terre-plein. Il s'est ensuite rebellé au moment de son interpellation.