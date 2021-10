Refus d’obtempérer et course-poursuite : l’automobiliste est arrêté à Maromme près de Rouen

Il conduisait sans permis et sous l’emprise de stupéfiants : un automobiliste a tenté d’échapper à un contrôle de police, ce jeudi soir dans l’agglomération de Rouen. Il a été interpellé et placé en garde à vue.



18h45. Un équipage de la brigade canine en patrouille rue des Martyrs de la Résistance a Maromme remarque une Ford Focus qui se déporte sur la gauche et dépasse une voiture arrêtée à un feu rouge. Le conducteur file sans tenir compte du feu. Première infraction.