Refus d'obtempérer, défaut de permis, délit de fuite : en garde à vue à Rouen le jour de ses 18 ans

Les motards, gyrophare et sirènes en action, se lancent à sa poursuite tout en restant à distance, car le chauffard fait des embardées afin de les empêcher de l'intercepter. En bifurquant vers la rue de Lillebonne, la Clio percute des plots en plastique, puis, plus loin, il heurte une bordure de trottoir en béton. Dans le choc, le pneu avant gauche explose. La voiture continue néanmoins sa route sur une jante. Il s'engage dans une rue à contresens, se retrouve sur les quais François-de-Lesseps et Boisguilbert.



L'étau se resserre : un véhicule de l'Unité de sécurisation des transports en commun, prévenu par radio, tente à deux reprises de coincer la Clio. En vain. A chaque fois, le fuyard parvient à s'échapper en prenant de gros risques pour lui, ses passagers et les autres usagers.