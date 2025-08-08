Refus d'obtempérer au Havre : un pilote de motocross intercepté dans un jardin après une course-poursuite

Le conducteur de la motocross est soupçonné de se livrer à un rodéo urbain - Illustration Adobe Stock
Jeudi vers 19 heures, une patrouille de police en mission de sécurisation, rue des Chantiers au Havre, repère une moto-cross pilotée par un homme vêtu d’un simple tee-shirt et dépourvu de casque. Le deux-roues ne porte aucune plaque d’immatriculation.
À la vue des forces de l’ordre, le conducteur accélère pour éviter le contrôle. S’engage alors une course-poursuite à travers plusieurs rues du secteur.
Interpellé dans un jardin
La course s’achève rue Louis Duhen, lorsque le motard est aperçu pénétrant dans un jardin dont le portail était ouvert. Il tente alors de dissimuler l’engin, mais les policiers l’interpellent sur-le-champ.
Âgé de 31 ans et domicilié à Montivilliers, il a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et participation à un rodéo urbain. La motocross a été mise en fourrière.
