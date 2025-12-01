Refus d’obtempérer à Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur sans permis interpellé après une course-poursuite

Les policiers ont pris en chasse le chauffard qui roulait à vive allure et sans permis - illustration Adobe Stock
Samedi juste avant minuit, un équipage de police en patrouille de nuit rue Victor-Duruy, à Saint‑Étienne‑du‑Rouvray, est confronté à un refus de priorité commis par un Renault Scénic. Le véhicule circule à vive allure rue Honoré-de-Balzac, en multipliant les infractions au Code de la route.
Les policiers activent leurs avertisseurs sonores et lumineux, mais le conducteur refuse d’obtempérer et prend la fuite. Il finit par abandonner son véhicule en pleine voie, à l’angle de la rue du Madrillet, avant de s’enfuir à pied.
Les policiers activent leurs avertisseurs sonores et lumineux, mais le conducteur refuse d’obtempérer et prend la fuite. Il finit par abandonner son véhicule en pleine voie, à l’angle de la rue du Madrillet, avant de s’enfuir à pied.
Il conduisait sans permis
Poursuivi par les policiers, l’individu est finalement interpellé rue Paul-Verlaine quelques minutes plus tard. Âgé de 18 ans, il est dépourvu de permis de conduire.
Lors de son interpellation, il est soumis à des vérifications complémentaires dont les premiers éléments n’ont, à ce stade, pas encore été précisés. Le jeune homme a été placé en garde à vue afin de déterminer précisément les circonstances de la fuite.
Si vous disposez de la suite exacte de la phrase concernant la découverte effectuée lors de l’arrestation (« dans une salle… »), je peux vous livrer la version définitive prête à publier.
Lors de son interpellation, il est soumis à des vérifications complémentaires dont les premiers éléments n’ont, à ce stade, pas encore été précisés. Le jeune homme a été placé en garde à vue afin de déterminer précisément les circonstances de la fuite.
Si vous disposez de la suite exacte de la phrase concernant la découverte effectuée lors de l’arrestation (« dans une salle… »), je peux vous livrer la version définitive prête à publier.
Les autres infos du jour
-
Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd
-
Deux blessés dans une collision entre trois voitures près d'Yvetot, en Seine-Maritime
-
Deux blessés graves et un chien décédé dans un incendie d’immeuble à Rouen
-
Trafic de stupéfiants :saisie de 10 kg de résine et d'herbe de cannabis à Rouen