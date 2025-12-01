Connectez-vous S'inscrire

Refus d’obtempérer à Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur sans permis interpellé après une course-poursuite


Un contrôle routier s’est transformé en course-poursuite dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Étienne-du-Rouvray. Un conducteur de 18 ans, sans permis, a abandonné son véhicule avant d’être interpellé quelques minutes plus tard.



Lundi 1 Décembre 2025 - 12:45


Les policiers ont pris en chasse le chauffard qui roulait à vive allure et sans permis - illustration Adobe Stock
Samedi juste avant minuit, un équipage de police en patrouille de nuit rue Victor-Duruy, à Saint‑Étienne‑du‑Rouvray, est confronté à un refus de priorité commis par un Renault Scénic. Le véhicule circule à vive allure rue Honoré-de-Balzac, en multipliant les infractions au Code de la route.

Les policiers activent leurs avertisseurs sonores et lumineux, mais le conducteur refuse d’obtempérer et prend la fuite. Il finit par abandonner son véhicule en pleine voie, à l’angle de la rue du Madrillet, avant de s’enfuir à pied.

Il conduisait sans permis

Poursuivi par les policiers,  l’individu est finalement interpellé rue Paul-Verlaine quelques minutes plus tard. Âgé de 18 ans, il est dépourvu de permis de conduire.

Lors de son interpellation, il est soumis à des vérifications complémentaires dont les premiers éléments n’ont, à ce stade, pas encore été précisés. Le jeune homme a été placé en garde à vue afin de déterminer précisément les circonstances de la fuite.


