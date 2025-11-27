Recrutement : forte affluence aux portes ouvertes de l’hôtel de police du Havre

Mercredi après-midi, l’hôtel de police du Le Havre (Seine-Maritime) a ouvert ses portes au public. Plus de 120 personnes ont répondu à l’invitation pour découvrir les coulisses de la Police nationale, échanger avec les policiers et s’informer sur les carrières possibles.



Parmi les visiteurs, une cinquantaine de jeunes se sont montrés particulièrement intéressés par les opportunités de recrutement, notamment celles de policiers adjoints. Une opération jugée très positive par les organisateurs, alors que la campagne de recrutement se poursuit dans le département jusqu’au 4 janvier.