Recrutement de policiers adjoints : une centaine de postes proposés en Seine-Maritime

Grande innovation cette année : la départementalisation du recrutement. Les candidats peuvent désormais choisir leur département au moment de l’inscription en ligne, en fonction des offres disponibles. Ce dispositif permet aux nouvelles recrues d’exercer au plus proche de leur domicile et de sélectionner le service dans lequel elles souhaitent évoluer.



Les policiers adjoints jouent un rôle essentiel en appui des gardiens de la paix. Ils sont mobilisés sur différentes missions de sécurité publique, telles que l’appui aux équipes de police secours, la participation à la sécurisation des espaces publics, et l’accueil et l’information des citoyens dans les services de polic