RN338 : fermetures nocturnes pendant une semaine pour les travaux du pont Flaubert à Rouen

La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) annonce de nouvelles restrictions de circulation dans le secteur du pont Flaubert à Rouen (Seine-Maritime). Dans le cadre du chantier des accès définitifs, la RN338 sera fermée six nuits consécutives, du mercredi 10 au vendredi 19 septembre 2025, de 21h à 6h.
👉 La coupure interviendra au point kilométrique 06+400, dans le sens Caen vers Rouen. La circulation y sera totalement interdite et une déviation sera mise en place pour les automobilistes.
La DIRNO précise que ces travaux sont réalisés de nuit afin de limiter au maximum la gêne occasionnée. Elle invite les conducteurs à respecter la signalisation temporaire ainsi que les vitesses et distances de sécurité, rappelant que la sécurité des agents et des usagers reste prioritaire.
