RN28 : fermetures de nuit du tunnel de la Grand’Mare à Rouen pour travaux de maintenance


Le tunnel de la Grand’Mare, sur la RN28 à Rouen, sera fermé plusieurs nuits entre le 8 et le 19 septembre 2025 pour des travaux de maintenance. Des déviations seront mises en place.



Vendredi 5 Septembre 2025 - 15:13



Les deux tubes du tunnel seront fermés plusieurs nuits de suite de 20h30 à 6h - Illustration
La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) engage une nouvelle campagne de maintenance du tunnel de la Grand’Mare, situé sur la RN28 à Rouen (Seine-Maritime). Ces interventions concernent les réseaux d’appels d’urgence et radio, les capteurs de pollution, les installations électriques ainsi que la maintenance trimestrielle de l’ouvrage.

Les travaux se dérouleront de nuit, entre 20h30 et 6h du matin, du 8 au 19 septembre 2025.

Calendrier des fermetures

Lundi 8 septembre (nuit) : sens Rouen → Abbeville
Du mardi 9 au vendredi 12 septembre (3 nuits) : les deux sens
Mercredi 17 septembre (nuit) : sens Abbeville → Rouen
Jeudi 18 septembre (nuit) : sens Rouen → Abbeville

👉 Des itinéraires de substitution « S1 » et « S2 » seront mis en place et fléchés sur site pour assurer la circulation.

Sécurité et recommandations

La DIR Nord-Ouest rappelle que ces opérations sont menées afin de garantir un réseau routier plus sûr et plus performant, tout en préservant la sécurité des agents et des usagers.
Les automobilistes sont invités à respecter strictement la signalisation temporaire, ainsi que les distances de sécurité et les limitations de vitesse à l’approche et aux abords du chantier.
 




