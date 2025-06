RN27 : fermetures de voies prévues entre Rouen et Dieppe pour la mise en service d’équipements dynamiques

La DIRNO insiste sur l’importance de respecter la signalisation temporaire, ainsi que les distances et vitesses de sécurité, dans l’intérêt de tous. Ces travaux, bien que contraignants pour les usagers, visent à améliorer durablement la performance et la sécurité du réseau routier.



⸻



🛑 À retenir :

• Fermeture sur une journée (entre le 30/06 et le 03/07, entre 9h et 17h)

• Circulation interdite sur la RN27 entre Crosville-sur-Scie et Tourville-sur-Arques (sens Rouen > Dieppe) et entre Tourville-sur-Arques et Criquetot-sur-Longueville (sens Dieppe > Rouen)

• Déviations mises en place

• Travaux sous réserve de conditions météorologiques favorables.