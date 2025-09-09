Connectez-vous S'inscrire




RN12 : travaux de nuit à La-Madeleine-de-Nonancourt du 10 au 12 septembre


La direction interdépartementale des routes Nord-Ouest engage un chantier d’entretien de la couche de roulement sur la RN12. Les interventions se dérouleront de nuit et entraîneront des restrictions de circulation.



Mardi 9 Septembre 2025 - 17:23



La chaussée de la N12 va faire peau neuve au niveau de La Madeleine-de-Nonancourt
Des travaux de réfection de la chaussée sont programmés sur la RN12, à hauteur de la commune de La-Madeleine-de-Nonancourt (Eure), du mercredi 10 au vendredi 12 septembre 2025.
Le chantier, réalisé entre 20h et 6h, nécessitera la fermeture de l’axe dans le sens Paris – Rennes. La circulation sera basculée sur le sens opposé (Rennes – Paris).

Des déviations locales seront mises en place durant toute la période du chantier, selon les itinéraires définis.

La DIRNO rappelle que ces travaux visent à améliorer la sécurité et la qualité du réseau routier, tout en réduisant au maximum la gêne pour les usagers. Elle invite les automobilistes à respecter la signalisation temporaire ainsi que les distances et vitesses de sécurité.




Mots clés : Eure, La Madeleine-de-Nonancourt, réfection, RN12, travaux




