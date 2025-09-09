RN12 : travaux de nuit à La-Madeleine-de-Nonancourt du 10 au 12 septembre

Des travaux de réfection de la chaussée sont programmés sur la RN12, à hauteur de la commune de La-Madeleine-de-Nonancourt (Eure), du mercredi 10 au vendredi 12 septembre 2025.

Le chantier, réalisé entre 20h et 6h, nécessitera la fermeture de l’axe dans le sens Paris – Rennes. La circulation sera basculée sur le sens opposé (Rennes – Paris).



Des déviations locales seront mises en place durant toute la période du chantier, selon les itinéraires définis.



La DIRNO rappelle que ces travaux visent à améliorer la sécurité et la qualité du réseau routier, tout en réduisant au maximum la gêne pour les usagers. Elle invite les automobilistes à respecter la signalisation temporaire ainsi que les distances et vitesses de sécurité.